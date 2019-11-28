NYT: Минюст США полагает, что ФБР не пыталось внедрить информаторов в штаб Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц не нашел оснований для утверждений о том, что ФБР пыталось внедрить информаторов в предвыборный штаб Дональда Трампа, являющегося сейчас американским президентом. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты "Нью-Йорк таймс".

По словам источников издания, такой вывод будет приведен в докладе Хоровитца об обстоятельствах расследования, начатого американскими спецслужбами в 2016 году в отношении Трампа и его помощников. Документ должен быть опубликован 9 декабря, источники ознакомились с его черновой версией. В докладе будет отмечено, что ФБР не пыталось внедрить в штаб Трампа ни своих сотрудников, действовавших под прикрытием, ни информаторов.

По сведениям источников, Хоровитц установил, что информатор ФБР Стефан Халпер во время предвыборной гонки встречался с Картером Пейджем и Джорджем Пападопулосом, которые в то время являлись сотрудниками штаба Трампа. Одна из встреч Пападопулоса и Халпера состоялась в августе 2016 года в Лондоне. В ней принял участие некий сотрудник ФБР, работавший под прикрытием. Была создана видимость того, что он является помощником Халпера.

Вместе с тем Хоровитц, как отмечает издание, не нашел свидетельств того, что Халпер пытался внедриться в штаб Трампа или рассчитывал получить внутренние сведения о кампании республиканца. Руководство ФБР не давало ему таких указаний. Задача Халпера заключалась лишь в том, чтобы выяснить, какие имелись связи у Пейджа и Пападопулоса с Россией. Хоровитц, как отмечает издание, не выявил попыток со стороны ФБР через других информаторов получить сведения о кампании Трампа.

Как сообщала ранее газета, Хоровитц в своем докладе отметит, что руководство ФБР при проведении расследования в отношении Трампа не было политически ангажировано в пользу демократов. Вместе с тем в докладе будет указано, что сотрудники ведомства допускали систематические нарушения.

Расследования слежки за штабом Трампа

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.