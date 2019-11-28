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Начало процедуры импичмента Трампа

СМИ: три женщины обвинили постпреда США при ЕС Гордона Сондланда в домогательствах

Он является одним из ключевых свидетелей в расследовании в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Сам Сондланд все обвинения отвергает
Постпред США при ЕС Гордон Сондланд AP Photo/Julio Cortez
Описание
Постпред США при ЕС Гордон Сондланд
© AP Photo/Julio Cortez

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три женщины заявили о том, что в прошлом их домогался нынешний постпред США при ЕС Гордон Сондланд, являющийся одним из ключевых свидетелей в расследовании в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду некоммерческая организация ProPublica, которая базируется в Нью-Йорке и занимается журналистскими расследованиями.

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Одна из женщин по имени Николь Воджел заявила, что Сондланд во время их совместного ужина в 2003 году согласился инвестировать средства в издание ее журнала, а после предложил ей осмотреть номер в принадлежащем его компании Provenance Hotel Group отеле в Портленде (штат Орегон). По прибытии он якобы попытался обнять и поцеловать женщину, получив в ответ отказ. Позднее, по словам Воджел, они провели еще один совместный ужин, на обратном пути с которого Сондланд якобы положил руку ей на бедро, однако также встретил сопротивление с ее стороны. После этого случая, отмечает женщина, Сондланд написал ей электронное письмо, в котором сказал, что не сможет принять участие в ее проекте.

Другая женщина, которую зовут Джана Солис, рассказала журналистам ProPublica о том, что в 2008 году Сондланд нанял ее для проведения инструктажа по технике безопасности и обучения сотрудников принадлежащих ему отелей. В один из дней он якобы пригласил ее к себе домой для оценки предметов искусства, однако по прибытии предстал перед ней в обнаженном виде, в ответ на что Солис извинилась и поспешила уйти.

Спустя несколько месяцев, уже по окончании курса обучения, он пригласил ее в номер в одном из своих отелей, где попытался поцеловать ее. По словам женщины, она выбралась из его объятий и дала понять, что не настроена на такое развитие событий, после чего в течение нескольких дней якобы подвергалась со стороны Сондланда необоснованным нападкам по рабочим вопросам, не связанным напрямую с ее деятельностью.

Третья женщина по имени Натали Септ указывает на то, что в 2010 году она согласилась поужинать и выпить по коктейлю с Сондландом, который предложил ей обсудить возможность трудоустройства. Однако, по ее словам, когда она направлялась к машине, Сондланд догнал ее, схватил за плечи и попытался поцеловать. Женщина вырвалась из его объятий и уехала, после чего он не выходил с ней на связь.

Сондланд в свою очередь заявил о том, что отвергает все обвинения. "Посол Сондланд полностью отвергает обвинения и намерен как можно скорее подать судебный иск против данных публикаций, руководства [опубликовавших их СМИ] и всех причастных", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте постпреда США при ЕС.

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СШАНачало процедуры импичмента Трампа
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