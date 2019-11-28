Гонконгские власти осудили принятие в США закона о правах человека в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 ноября. /ТАСС/. Гонконгские власти выразили глубокое сожаление и осудили подписание президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в этом специальном административном районе Китая, охарактеризовав его как "очевидное вмешательство во внутренние дела Гонконга".

Подобные акты являются "излишними и непозволительными", говорится в распространенном в четверг заявлении правительства Гонконга. "Никакие иностранные правительства и законодательные органы ни в каких формах не должны вмешиваться во внутренние дела Гонконга", - подчеркнул представитель властей. В заявлении отмечается, что нововведение "посылает ложные сигналы протестующим" и отнюдь не будет способствовать улучшению ситуации в этом автономном районе.

Местные власти выразили надежду на то, что Вашингтон продолжит рассматривать статус Гонконга как отдельной таможенной территории. "Любые односторонние изменения экономической и торговой политики США по отношению к Гонконгу окажут негативное воздействие на двусторонние связи, навредят собственным американским интересам", - отмечается в заявлении.

Подписанный Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы", для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима.

Власти Гонконга неоднократно предупреждали, что нововведение ударит по бизнес-интересам самих Соединенных Штатов с учетом того, что в мегаполисе обосновались 85 тыс. американских граждан и бизнесменов, ведут деятельность 1344 компании из США.