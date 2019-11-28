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Верховный суд Южной Кореи постановил пересмотреть решение по делу экс-президента страны

В июле 2019 года апелляционный суд Сеула снял с Пак Кын Хе обвинения в присвоении средств из неподотчетных фондов Национальной разведывательной службы, а также нанесении материального ущерба государству

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Корея постановил пересмотреть решение суда второй инстанции, оправдавшего ранее экс-президента страны Пак Кын Хе по ряду обвинений в коррупции. Об этом сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе.

В июле этого года апелляционный суд Сеула снял с Пак Кын Хе обвинения в присвоении средств из неподотчетных фондов Национальной разведывательной службы (НРС), а также нанесении материального ущерба государству. Суд сократил ей срок заключения на один год и снизил размер выписанных ей штрафов на 600 млн вон до 2,7 млрд вон ($2,3 млн).

По совокупности обвинений общий срок тюремного заключения для 67-летней бывшей главы государства, установленный судами первой и второй инстанции, составляет 32 года. Изначально после импичмента в 2017 году Пак Кын Хе была приговорена к 25 годам тюремного заключения и штрафу в 20 млрд вон ($19 млн) за злоупотребление властью и коррупцию.

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Республика КореяПак Кын Хе
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