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Власти Сингапура потребовали от оппозиционного СМИ исправить материал в Facebook

В публикации States Times Review говорится, что выступавший с "разоблачением" правящей в стране партии активист арестован

СИНГАПУР, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Сингапура потребовало от авторов оппозиционного издания States Times Review исправить размещенный в Facebook материал, использовав возможности вступившего недавно в силу закона о борьбе с фальшивой информацией. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении специального органа по надзору за исполнением закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете.

"В соответствии с распоряжением, полученным от министра внутренних дел Касивисванатана Шанмугама, автор обязан внести правки в опубликованный в Facebook материал", - указывается в сообщении. Кроме того, "автор должен опубликовать отдельное уведомление о внесенных изменениях, при этом власти не требуют полного удаления материала", - уточнили в этой госструктуре. В заявлении также подчеркивается, что "автору материала не грозит уголовная ответственность".

Оппозиционное издание States Times Review, статьи которого в Сингапуре можно читать только в социальных сетях, 23 ноября опубликовало результаты якобы собственного расследования. В них, в частности, утверждается, что один из общественных активистов, который ранее выступал с "разоблачением" правящей в стране партии, находится под следствием и арестован. Представители МВД выступили с опровержением этой информации.

Закон о борьбе с фальшивой информацией вступил в силу 2 октября. Как рассказал Касивисванатан Шанмугам, документ предоставляет правительству средства контролировать распространяемые в интернете ложные сведения, которые в течение короткого времени могут нанести серьезный ущерб. Максимальный штраф достигает 1 млн сингапурских долларов ($738 тыс.), а тюремное заключение - на срок до 10 лет. Международные правозащитники и эксперты в сфере интернет-технологий назвали закон самым масштабным по степени ограничений на сегодняшний день, который создает значительные риски для свободы слова и может иметь серьезные последствия не только для Сингапура, но и для всего мира.

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