Недовольные финансированием учителя Литвы провели предупредительную забастовку

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Учителя Литвы провели в четверг двухчасовую предупредительную забастовку в знак протеста против недостаточного финансирования системы образования. Как сообщил журналистам Эгидиюс Милешинас, председатель профсоюза работников образования и науки страны, который стал одним из инициаторов акции, в забастовке приняли участие около 6 тыс. человек из примерно 400 учебных заведений.

"Наши дальнейшие действия будут зависеть от ответных мер правительства. Если они не удовлетворят педагогическую общественность, может быть объявлена бессрочная всеобщая забастовка", - сказал он.

В проекте государственного бюджета на 2020 год, который в настоящее время находится на рассмотрении парламента, на нужды системы образования не хватает нескольких десятков миллионов евро по ранее одобренному сторонами компромиссному решению. В ходе переговоров представителей педагогической общественности с властями была достигнута договоренность о выделении для системы образования в 2020 году €117 млн. В проекте госбюджета оказалась цифра в €55 млн.

По оценке профсоюзов, ситуация в системе образования в условиях непрекращающихся реформ лишь ухудшается. Как утверждают профсоюзы, в странах ОБСЕ зарплата педагогов на 20% выше средней по стране, а в Литве она даже не достигает среднего уровня.