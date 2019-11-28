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Лидеры стран ОДКБ совместно выступили за продление ДСНВ

Срок действия договора истекает в феврале 2021 года

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Лидеры государств ОДКБ приняли совместное заявление, в котором выразили надежду на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в четверг передает корреспондент ТАСС с проходящего в Бишкеке заседания Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

"Выражаем сожаление в связи с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, глубоко озабочены будущим Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. В связи с этим надеемся на продление данного принципиально важного договора", - говорится в заявлении.

Лидеры стран также с тревогой отметили "продолжающееся ухудшение ситуации в сфере международной безопасности и ослабление правовых механизмов ее поддержания, нарастание в этой связи рисков и угроз для стабильности, а также повышение уровня конфликтогенности в различных регионах мира". Также в заявлении отмечается "реальная перспектива гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации". Главы государств призвали все страны "совместно работать над укреплением и развитием действующей системы международных договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

В заявлении также подчеркиваются участившиеся в международных отношениях попытки решения проблем путем применения силы и вмешательства во внутренние дела государств, а также оказания "целенаправленного деструктивного информационно-пропагандистского воздействия на отдельные страны". Подчеркивая рост числа очагов напряженности в мире, главы стран ОДКБ заявили о "необходимости совершенствования взаимодействия и сотрудничества всего мирового сообщества для укрепления международной и региональной безопасности" и призвали к "усилению координации и повышению эффективности в противодействии международному терроризму".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления договора в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.

Руководители стран - участниц ОДКБ также подписали 15 документов, направленных на укрепление региональной и международной безопасности.

"По итогам состоявшейся под председательством кыргызской стороны встречи подписано 15 документов, в том числе заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, решение о плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и решение "О внесении изменений в нормативные правовые акты ОДКБ", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы киргизского государства.

Часть принятых решений касается активизации взаимодействия стран ОДКБ в сфере военно-промышленного комплекса, проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также противодействия преступлениям в сфере информационных технологий.

"Также подписаны решения о внесении изменений в положение о Совете министров обороны ОДКБ, об ее бюджете на 2020 год и так далее", - отметил представитель пресс-службы.

Теги
СШАКиргизияРоссияСаммит ОДКБ
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