Лидеры ОДКБ утвердили представителя Белоруссии генсеком организации с 1 января 2020 года

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Лидеры ОДКБ утвердили представителя Белоруссии Станислава Зася на должность генсека Организации с 1 января 2020 года. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"У нас были вопросы, связанные с назначением генерального секретаря. Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Белоруссии, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года", - сказал Семериков.

Он пояснил, что решение о назначении Зася принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года, "где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом - была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Белоруссии". "Соответственно, назначен представитель Белоруссии", - подчеркнул Семериков.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. С 1 января 2020 года этот пост перейдет по ротации представителю Белоруссии. По решению президента страны Александра Лукашенко, его займет государственный секретарь Совета безопасности республики Зась. На данный момент обязанности генсекретаря ОДКБ исполняет Семериков. В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.