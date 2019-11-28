Украина упростила порядок пересечения линии разграничения в Донбассе для детей

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Новый порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступил в силу, сообщила в четверг Госпогранслужба Украины. Они упрощают процедуру пересечения линии разграничения для несовершеннолетних.

"Теперь дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении родителей, а также усыновителей, расширяется перечень документов, идентифицирующих их личность", - пояснило Министерство по делам неподконтрольных территорий.

Кроме того, с целью обеспечения права граждан Украины на образование дети от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, могут пересекать линию разграничения без сопровождения законных представителей при наличии лишь документа, подтверждающего обучение в учебном заведении.

Изменения коснутся только граждан Украины, для иностранцев же порядок пересечения линии разграничения в Донбассе остается прежним. Также остается в силе и главное ограничение на свободное пересечение линии разграничения в Донбассе, которые было ведено еще при прежней администрации во главе с президентов Петром Порошенко. Речь идет о необходимости всем жителями неподконтрольных территорий получать специальные разрешения, без которых они не могут въехать на контролируемые Киевом территории.