Министр обороны Японии сообщил, что запущенные КНДР ракеты пролетели 380 км

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. КНДР в четверг осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря, они пролетели порядка 380 км. Неопознанная ракета упала в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Об этом заявил в четверг журналистам министр обороны Японии Таро Коно.

"Ракеты, выпущенные в направлении Японского моря, поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км", - сказал он по итогам заседания национального Совета безопасности. Министр не стал уточнять дальность ракет, отметив, что ведомство продолжает анализировать поступающую информацию.

По его словам, обе ракеты упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. На данный момент никакого ущерба рыболовецким судам, которые могли находиться в районе падения ракет, не зафиксировано.

Япония в связи с произошедшим созвала экстренное заседание Совета безопасности страны. "Мы не зафиксировали падения ракет в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны. Продолжающиеся запуски ракет Северной Кореей являются серьезной проблемой не только для нас, но и для всего мира. Сейчас мы проведем заседание национального Совбеза", - сказал премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии, КНДР 28 ноября могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Падения ракет или их обломков в эксклюзивной экономической зоне страны при этом не зафиксировано. Как отметил южнокорейский Комитет начальников штабов, пуски произведены в сторону Японского моря из уезда Ёнпхо восточной провинции Хамгён-Намдо в 16:59 (10:59 мск).

Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск, осуществленный КНДР в этом году.

В новость были внесены изменения (12:59 мск) — добавлена информация по тексту.