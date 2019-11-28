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Министр обороны Грузии заявил, что действия оппозиции подрывают стабильное развитие страны

Попытки пикетирования парламента являются "уголовным преступлением в любой нормальной стране", убежден Ираклий Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Экстремистские действия оппозиции на улицах Тбилиси подрывают стабильное и долгосрочное развитие страны. Такое мнение высказал в четверг министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя серию митингов, устраиваемых представителями оппозиции в Тбилиси около парламента.

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"Помимо экономических сложностей и безработицы, сегодня вызов для нашей страны, который препятствует стабильному, мирному и долгосрочному развитию, исходит от радикальной, экстремистской оппозиционной силы, в частности, от коллективного "Национального движения" (оппозиционная партия - прим. ТАСС), - сказал Гарибашвили.

По словам главы грузинского оборонного ведомства, республика является частью западного мира, однако в самих странах ЕС и в США подобные действия оппозиции могли бы квалифицироваться как уголовное преступление. "Как вы представляете, чем был закончились в странах Европы или США попытки пикетирования здания Конгресса или парламента подобными методами? Это абсолютно неприемлемо. В любой нормальной стране это (пикет парламента - прим. ТАСС) является уголовным преступлением", - добавил он.

В четверг утром лидеры оппозиции и их сторонники попытались пикетировать здание парламента в Тбилиси, однако полиция еще с ночи выставила кордон и перекрыла подходы к зданию законодательного органа высокими железными ограждениями. Наряды полиции были усилены и у здания администрации правительства, которое расположено в нескольких сотнях метров от парламента. Представители оппозиции с активистами пытались проникнуть в парламент, время от времени устраивая стычки с полицией. Несмотря на это, законодательный орган приступил к работе в обычном режиме.

Теги
ГрузияПолитическая ситуация в ГрузииГарибашвили, Ираклий
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