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На Украине вернули уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение

Соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Зеленским и вступил в силу

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Статья, возвращающая уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение, которая была отменена при президенте Петре Порошенко, в четверг вступила в силу на Украине.

Согласно документу, приобретение чиновником активов, стоимость которых выше их дохода более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Заниматься обоснованием незаконности обогащения будет Высший антикоррупционный суд по заявлению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в некоторых случаях это возлагается на Генпрокуратуру.

Статья об уголовной ответственности за незаконное обогащение ранее была в этом законе. Но 26 февраля 2019 года Конституционный суд отменил эту статью в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось приобретение чиновником "в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу". Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

Закон о возвращении ответственности за такие преступления был принят Верховной Радой 31 октября и подписан президентом Владимиром Зеленским 25 ноября.

Статья о незаконном обогащении появилась в Уголовном кодексе еще в 2011 году, но фактически была "мертвой". В 2014 году ее доработали и со следующего года начали использовать. Это было одним из требований ЕС для получения Украиной безвизового режима, а также одним из обязательств Киева перед Международным валютным фондом (МВФ). Согласно статье 368-2 УК, чиновник мог оказаться за решеткой на срок от 2 до 10 лет и лишиться имущества, если он приобрел в собственность имущество или денежные средства, законность приобретения которых не была подтверждена доказательствами. Это же касалось и передачи чиновником имущества или денег любому другому лицу. Но ни одного судебного решения по этой статье так и не было вынесено.

А после отмены этой статьи Конституционным судом более полусотни уголовных дел, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), были закрыты, даже те, которые уже находились в судах. Подозреваемые в коррупции чиновники и политики получили полную амнистию. НАБУ подозревало в незаконном обогащении тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, бывшего военного прокурора Константина Кулика, экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана, а также многих парламентариев.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЛяшко, Олег ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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