Ирландские депутаты потратили более €1 млн на супер-принтер ради рождественских открыток

ДУБЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Счетный комитет ирландского парламента провел в среду разбирательство по поводу расходов, связанных с покупкой дорогостоящего принтера для депутатских нужд. Об этом сообщил телеканал RTE, напомнив, что для установки нового печатного оборудования потребовалась серьезная реконструкция в Лейнстер-хаус - здании заседаний парламента.

Как сообщали ранее местные СМИ, речь идет о принтере Kamori японского производства с габаритами 2 на 2 м и ценой €808 тыс., а строительные работы, проводившиеся в парламенте в течение полугода, обошлись дополнительно в €236 тыс. По результатам инспекции Счетный комитет назвал RTE уточненные цифры. Супер-машина стоила казне €1,37 млн, включая НДС, реконструкция - €229 тыс., плюс дополнительные работы по модернизации системы вентиляции и кондиционирования помещения для принтера - еще €196 тыс. "Мы стремились к максимальной прозрачности, никто не пытался скрыть информацию о расходах", - сообщил телеканалу проводивший ревизию депутат Питер Финнеган. Он также заверил, что все работы, связанные с реконструкцией, были "абсолютно оправданными".

Многих законодателей эпопея с покупкой принтера привела в недоумение. "Каждому нормальному человеку ясно, что перед покупкой дивана нужно убедиться в том, что он пройдет в дверной проем и поместится в комнате", - указала депутат Кэйт О'Коннелл, назвав возмутительным такой просчет с приобретением дорогостоящего оборудования.

Ирландская пресса заинтересовалась и тем, как законодатели используют печатные мощности, находящиеся в их распоряжении. По результатам собственного расследования The Irish Independent сообщил, что значительная часть печатных работ приходится на изготовление персональных рождественских открыток и календарей с портретами депутатов. Пресс-служба Лейнстер-хауса отказалась назвать сумму расходов на изготовление этой продукции в этом году, уточнило издание. В 2018 же году, как выяснили журналисты, депутаты и сенаторы напечатали в общей сложности 125 тыс. перекидных календарей и поздравительных открыток. Абсолютным рекордсменом стал парламентарий от оппозиционной "Фианна фойл" Найл Коллинз - он напечатал 31,5 тыс. рождественских календарей, которые обошлись почти в €1 тыс.