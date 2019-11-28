КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом в четверг на конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"СНБО тщательно изучил ситуацию и разработал пять сценариев реинтеграции", - цитирует его пресс-служба ведомства в Twitter. При этом Данилов уточнил, что "все сценарии - на пользу Украине", но не стал раскрывать их суть.

Секретарь СНБО также предложил создать некие "гуманитарные коридоры на линии соприкосновения для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях [Донецкая и Луганская народные республики]", назвав это "главным приоритетом работы по реинтергации". "Граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения", - считает Данилов.

При этом глава СНБО утверждал, что на предстоящей нормандской встрече "враги Украины будут делать все от них зависящее, чтобы она согласилась на какие-то отношения (с республиками Донбасса - прим.ТАСС)". "Ситуация достаточно сложная, - продолжал он. - Нам нужна нормандская встреча. Но я уверен, что президент Владимир Зеленский ни сделает ни одного шага, который будет не в пользу нашего государства. Украина будет отстаивать только свои интересы".

В четверг Украина смягчила правила пересечения линии разграничения в Донбассе для несовершеннолетних. В то же время Киев сохраняет главное ограничение на свободное передвижение граждан в регионе, которое было введено еще при прежней администрации во главе с президентом Петром Порошенко. Речь идет о необходимости всем жителям неподконтрольных территорий получать специальные разрешения, без которых они не могут въехать на контролируемые Киевом территории.