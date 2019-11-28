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Европарламент призвал Россию не преследовать литовских судей по делу о событиях 1991 года

ЕП "отмечает, что действия властей РФ в отношении литовских судей и прокуроров нарушают основополагающие правовые ценности, в частности независимость судебной власти"

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Европейский парламент одобрил в четверг резолюцию относительно судебного преследования Россией литовских судей, прокуроров и следователей, участвующих в расследовании событий 13 января 1991 года. Об этом свидетельствует трансляция на сайте Еврокомиссии заседаний пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. В документе содержится призыв к РФ прекратить это преследование.

"Европейский парламент призывает государственные органы Российской Федерации прекратить уголовное производство, возбужденное в отношении литовских прокуроров, следователей и судей по делу от 13 января". ЕП "отмечает, что действия властей РФ в отношении литовских судей и прокуроров нарушают основополагающие правовые ценности, в частности независимость судебной власти".

В резолюции утверждается, что это "политически мотивированное уголовное преследование, инициированное РФ, может привести к попыткам злоупотребления системой Интерпола, а также другими двусторонними и многосторонними соглашениями о сотрудничестве, с тем, чтобы ограничить права следственных прокуроров и судей по делу от 13 января в ходе обысков, допросов и арестов". В Страсбурге в этой связи не исключают, что РФ "может запросить международные ордера на арест литовских должностных лиц, участвующих в этих разбирательствах". Учитывая это, ЕП "призывает комиссию по контролю за досье Интерпола, отвечающую за предотвращение неправомерных ордеров на арест политического характера, быть готовой к появлению международного ордера на арест, запрошенного в отношении обвиняемых литовских должностных лиц".

Также ЕП призывает все страны - члены Интерпола и другие стороны, подписавшие устав этой организации "игнорировать все международные ордера на арест в отношении обвиняемых литовских должностных лиц", а сам Интерпол - "игнорировать все российские запросы на ордера, связанные с делом 13 января". Европарламент также считает, что всем государствам-членам следует "воздерживаться от передачи России любых персональных данных, которые могут быть использованы в уголовном процессе против литовских судей, прокуроров и следователей".

Позиция России

В январе 1991 года во время политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе СССР, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР. Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности предъявлены 67 гражданам РФ, Белоруссии и Украины.

Следственный комитет РФ в апреле 2019 года возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, а войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР.

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