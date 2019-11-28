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МИД Чехии выясняет причину отказа в перелете бизнес-миссии из Москвы в Казань

Дипведомство пока не получило официального объяснения от российской стороны

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. МИД Чехии ждет объяснений от российской стороны по поводу отказа в полете по маршруту Москва - Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии республики во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном. Об этом заявил в четверг журналистам глава чешской дипломатии Томаш Петржичек.

"Мы [МИД] выясняем, почему наш самолет не был допущен на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва - Казань, - отметил он. - От российской стороны мы пока не получили официального объяснения".

МИД Чехии, по его словам, активно занимается изучением ситуации, возникшей из-за инцидента с национальной бизнес-миссией в РФ. "Пока преждевременно говорить о наших [Чехии] дальнейших шагах [в связи с инцидентом]", - сказал Петржичек.

Ранее Пражское сетевое издание Е15 сообщило о решении Томана досрочно прервать рассчитанную на пять дней работу возглавляемой им бизнес-миссии в РФ. После почти десятичасового безрезультатного ожидания на получение разрешения российских авиационных властей на вылет чешского спецборта из Москвы в Казань, где у Томана были запланированы переговоры с представителями руководства Татарстана, глава Минсельхоза распорядился о возвращении делегации в Прагу.

Комментируя эту ситуацию, председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев сообщил ТАСС, что форум при участии Томана и представителей руководства региона отменился из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы. "Поэтому [произошла] техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была", - отметил он. При этом Агеев уточнил, что встреча посла Чехии Витезслава Пивоньки и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялась.

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