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Макрон не принял предложение России о моратории на размещение ракет в Европе

Однако предложения РФ могут послужить основой для переговоров, заявил президент Франции
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/BERTRAND GUAY/POOL
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/BERTRAND GUAY/POOL

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Предложения России о моратории по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) неприемлемы в нынешнем виде, но могут послужить основой для переговоров. Такое мнение высказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Елисейском дворце с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"В последнее время обширный отклик вызвал ответ Франции на письмо президента [России Владимира] Путина. Франция любезно поделилась своим ответом на это письмо со своими союзниками, что не все союзники раньше делали. Считаю, что это хороший метод", - сказал Макрон.

"Однако мы абсолютно не согласны с предложением о моратории, выдвинутом Россией. Но в то же время мы считаем, что как основу для ведения обсуждения не следует отметать эту идею. К тому же то, что предложено, лишь констатирует завершение действия договора", - подчеркнул французский лидер.

"Но давайте взглянем на вещи серьезно, ведь речь вновь идет о безопасности Европы" - отметил при этом президент Франции.

С участием Европы

Он заявил, что переговоры по новому договору о ракетах средней дальности следует вести с участием представителей европейских стран. "В интересах мира и стабильности в Европе, обеспечение которых я считаю главной целью, нам следует начать переговоры относительно ограничения вооружений", - добавил он.

Макрон отметил, что "ранее эта сфера регулировалась на основе как многочисленных многосторонних договоров, так и исторических двусторонних договоров между США и Россией". "Мы уже неоднократно выражали сожаление по поводу решения США выйти из договора по РСМД. Потому что теперь не существует договора, согласие по которому было достигнуто в годы холодной войны", - сказал французский президент.

"Договор был денонсирован США, - однако хочу напомнить, что речь идет о нашей безопасности и безопасности наших европейских союзников, - подчеркнул он. - И мы не можем оставаться в ситуации, когда, приложив большие усилия к тому, чтобы не допустить нарушения этого договора Россией, а затем и упомянутого американского решения, мы оказались теперь в ситуации, когда мы можем лишь констатировать, что не находимся под защитой этого двустороннего договора".

"Поэтому, на мой взгляд, необходимо включить этот вопрос в список тех обсуждаемых тем, по которым мы будем работать на будущей неделе [на саммите НАТО]. Необходимо решительно взяться за эту тему в первую очередь внутри альянса, - но также и при ведении диалога Европы с Россией с тем, чтобы воссоздать условия нашей безопасности в сегодняшнем мире", - считает Макрон.

"Тот договор, за который я выступаю, и который заменит собой договор о РСМД, должен стать плодом большой работы по координации позиций внутри альянса - и в особенности между странами Европы. И эта работа предполагает участие европейцев в этом договоре. Мы не можем отдавать свою безопасность на усмотрение двустороннего договора, в котором никто из европейцев не участвует", - подчеркнул французский лидер.

Прозрачный диалог

Макрон призвал к установлению с Россией прозрачного и требовательного диалога. "С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог", - сказал Макрон. "Именно поэтому я выразил волю придать новую динамику этому диалогу", - заявил французский лидер.

Он подчеркнул, что "Россия является географической частью Европы". По его мнению, "создание новой архитектуры безопасности требует новых отношений с Россией".

При этом он отметил, что "Франция понимает обеспокоенность союзников и никогда не стала бы рисковать безопасностью партнеров. При этом он заметил, что "отсутствие диалога с Россией не сделало континент более безопасным".

О нормандском формате

Макрон считает, что проведение саммита в нормандском формате, планируемое в Париже 9 декабря, отвечает интересам поддержания мира и стабильности в Европе.

"В интересах мира и стабильности в Европе мы вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель проведем здесь 9 декабря саммит, чтобы продвинуться в осуществлении Минских соглашений", - сказал французский лидер. "И именно потому, что я верю в более сильный европейский суверенитет, я также считаю, что необходимо строить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, создание которой требует ясности в наших отношениях с Россией", - подчеркнул он.

Теги
Макрон, Эмманюэль
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