Макрон считает свои слова о "смерти мозга" НАТО полезными для альянса

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что его высказывание о "смерти мозга" НАТО было полезным сигналом для альянса. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мой комментарий о "смерти мозга" НАТО был полезным сигналом, чтобы обратить внимание альянса", - сказал он.

7 ноября президент Франции в интервью журналу The Economist заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласились с оценкой Макрона о состоянии альянса.