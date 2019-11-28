НАТО согласовала новую формулу расчета взносов в бюджет альянса

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. НАТО согласовала новую формулу расчета взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия увеличит. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

"Верно, что мы согласовали новую формулу по распределению расходов (на оборону - прим. ТАСС). США заплатят меньше, Германия выплатит больше, то есть сейчас США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% от бюджета НАТО", - сказал он.

Оставшийся бюджет, по его словам, будет распределен между остальными странами - членами НАТО. "Остальное будет распределено между другими союзниками", - отметил Столтенберг.

По мнению генсека, НАТО является единственной платформой, где Европа и США могут вместе решать стратегические вопросы, включая реакцию на усиление России и Китая.

"НАТО - единственная платформа, где Европа и Северная Америка могут вместе решать такие стратегические вопросы, как борьба с терроризмом или как вести себя с более агрессивной Россией и растущим Китаем", - сказал он.

ЕС без НАТО

По словам Столтенберга, Евросоюз не сможет защитить себя без существования Североатлантического альянса. "ЕС не сможет защитить Европу один, без НАТО. Поэтому НАТО необходима", - отметил он, подчеркнув, что альянс продолжит укрепляться. "Мы реагируем на изменяющийся мир, мы способны адаптироваться. Это именно то, что мы делаем, мы продолжаем модернизировать наши силы. И мы продолжим укрепляться", - сказал он.