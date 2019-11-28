Оппозиция Грузии отказалась от комитетских постов в парламенте в знак протеста

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" отказались от должностей в парламентских комитетах в знак протеста против того, что законодательный орган не смог провести конституционную реформу и перейти со смешанной на пропорциональную систему выборов. Об этом в четверг заявил глава парламента Арчил Талаквадзе на заседании бюро.

"К нам поступило обращение от фракции "Европейская Грузия" об отзыве Ираклия Абесадзе из юридического комитета, госпожи Лелы Кебурии из комитета по региональной политике и самоуправлению. У нас также есть обращение от "Европейской Грузии" об отзыве вице-спикера Серги Капанадзе из комитетов по образованию, науке и культуре и интеграции с Европой", - сказал Талаквадзе.

Депутат Елена Хоштария покинула комитет по правам человека и гражданской интеграции. Еще одним парламентарием от "Европейской Грузии", который отказался работать в рамках комитетов, стал Отар Кахидзе. Он покинул комитет по юридическим вопросам и финансово-экономический комитет.

Как отметил позднее вице-спикер парламента Георгий Кахиани, оппозиция прибегла к этому потому, что боится денежных санкций, которые могут быть наложены из-за отсутствия на заседаниях комитетов. "Они (депутаты от "Европейской Грузии" - прим. ТАСС) приняли такое решение, по всей вероятности, чтобы избежать финансовых санкций, которые будут наложены в случае отсутствия на комитетах. Представители "Европейской Грузии" находятся в режиме бойкота, который распространяется лишь на пленарные заседания, а не на комитетские", - сказал Кахиани журналистам.