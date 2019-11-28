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Венгрия предложит ООН учредить международный день памяти жертв коммунизма

Как заявил глава МИД страны Петер Сийярто, эти режимы олицетворяют трагическую часть человеческой истории
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВЕНА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия планирует направить в ООН предложение учредить международный день памяти жертв коммунистической диктатуры. Об этом сообщило в четверг венгерское агентство MTI со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешних экономических связей Петера Сийярто.

По словам министра, коммунистические режимы олицетворяют трагическую часть человеческой истории из-за репрессий в отношении сотен миллионов людей. "Мы не должны допустить, чтобы на международной арене преступления коммунизма были поставлены под сомнение, а также другие отвратительные и недобросовестные попытки фальсифицировать историю", - заявил Сийярто. Министр выразил надежду, что Генеральная Ассамблея ООН сможет принять соответствующую резолюцию на своей следующей сессии в сентябре 2020 года.

Глава МИД добавил, что правительство Венгрии уже активно разрабатывает соответствующее постановление. Тема также в ближайшее время будет вынесена на обсуждение во время встречи министров иностранных дел стран Вишеградской группы (регионального объединение в ЕС Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) и следующего заседания министров иностранных дел Евросоюза.

Теги
ЧехияСловакияВенгрияПольша
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