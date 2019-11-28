Венгрия предложит ООН учредить международный день памяти жертв коммунизма

ВЕНА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия планирует направить в ООН предложение учредить международный день памяти жертв коммунистической диктатуры. Об этом сообщило в четверг венгерское агентство MTI со ссылкой на венгерского министра иностранных дел и внешних экономических связей Петера Сийярто.

По словам министра, коммунистические режимы олицетворяют трагическую часть человеческой истории из-за репрессий в отношении сотен миллионов людей. "Мы не должны допустить, чтобы на международной арене преступления коммунизма были поставлены под сомнение, а также другие отвратительные и недобросовестные попытки фальсифицировать историю", - заявил Сийярто. Министр выразил надежду, что Генеральная Ассамблея ООН сможет принять соответствующую резолюцию на своей следующей сессии в сентябре 2020 года.

Глава МИД добавил, что правительство Венгрии уже активно разрабатывает соответствующее постановление. Тема также в ближайшее время будет вынесена на обсуждение во время встречи министров иностранных дел стран Вишеградской группы (регионального объединение в ЕС Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) и следующего заседания министров иностранных дел Евросоюза.