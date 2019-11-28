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Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницу

Бывший президент Польши находится в клинике на обследовании

ВАРШАВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса попал в больницу. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

"И снова в больнице", - написал Валенса, опубликовав фотографию на больничной койке.

О госпитализации политика информировал также в Twitter один из сотрудников его команды Мирослав Щерба. "Я хотел бы сообщить вам, что бывший президент Лех Валенса находится на обследовании в больнице. Врачи решат, останется ли он там дольше", - написал он.

В 2017 году Валенса уже был госпитализирован в Гданьске из-за проблем с системой кровообращения. Тогда он попал в отделение кардиологии. В 2018 году экс-президент проходил комплексное обследование.

Теги
ПольшаВаленса, Лех
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