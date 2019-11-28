Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницу

ВАРШАВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса попал в больницу. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

"И снова в больнице", - написал Валенса, опубликовав фотографию на больничной койке.