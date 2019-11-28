{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Ираке

AFP: в Ираке число жертв столкновений демонстрантов с полицией возросло до 22

Еще 180 человек, по данным агентства, получили ранения
На эту тему
Ирак бунтует: возвращается ли "арабская весна"?

ТАСС, 28 ноября. Число погибших в результате столкновений между протестующими и силами безопасности в иракском городе Эн-Насирия (административный центр провинции Ди-Кар), расположенном в 350 км южнее Багдада, увеличилось до 22. Об этом в четверг сообщило агентство France Presse со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Отмечается, что еще 180 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 16 погибших и 152 пострадавших.

Протестующим удалось захватить два моста в городе. Местные власти ввели комендантский час.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Меркель и Зеленский обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки"
Последняя встреча в "нормандском формате" прошла в октябре 2016 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС