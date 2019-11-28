AFP: в Ираке число жертв столкновений демонстрантов с полицией возросло до 22

ТАСС, 28 ноября. Число погибших в результате столкновений между протестующими и силами безопасности в иракском городе Эн-Насирия (административный центр провинции Ди-Кар), расположенном в 350 км южнее Багдада, увеличилось до 22. Об этом в четверг сообщило агентство France Presse со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Отмечается, что еще 180 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 16 погибших и 152 пострадавших.

Протестующим удалось захватить два моста в городе. Местные власти ввели комендантский час.