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Миграционный кризис в Европе

В Греции заявили, что почти исчерпали ресурсы по защите ЕС от нелегальной миграции

Глава МИД страны Никос Дендиас призвал европейских партнеров взять на себя ответственность за решение общей миграционной проблемы

АФИНЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Возможности Греции по защите внешних границ Европейского союза от нелегальной миграции почти исчерпаны, и все европейские партнеры должны взять на себя ответственность за решение общей миграционной проблемы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

"Сегодня мне была предоставлена возможность передать моему коллеге то, что [премьер-министр Греции] Кириакос Мицотакис подчеркивает всем нашим собеседникам, что, поскольку Греция исчерпывает все возможности для защиты внешних границ Европейского союза [от наплыва нелегальных мигрантов], то и наши партнеры - позвольте мне это подчеркнуть - все наши партнеры должны взять на себя ответственность, которая на них лежит. По этой причине Греция поддерживает пересмотр общеевропейской системы предоставления убежища в направлении солидарности и справедливого распределения ответственности", - сказал Дендиас.

По его словам, участники встречи обсудили возможности улучшения системы приема беженцев, не только со стороны Греции, но и всей Европы. "Мы обсудили, как мы можем действовать для более справедливого распределения бремени, но, помимо этого, как мы можем заставить турецкую сторону осознать свои обязанности", - сказал глава МИД. Он сообщил, что Греция и Нидерланды признают необходимость поддержать Турцию с тем, чтобы она справлялась с огромным потоком мигрантов. "Но мы также хотим видеть и ее соответствующую ответственность за выполнение соглашений и обращение с беженцами и мигрантами", - сказал глава греческого МИД.

"Признавая, что Турция несет бремя [содержания огромного числа беженцев и мигрантов на своей территории], Европейский союз оказывал в прошлом помощь для облегчения этого и готов продолжать вносить свой вклад, но также, с другой стороны, он ясно дает понять Турции, что она не может нарушать соглашения и не может использовать миграционные потоки как средство оказания давления на ЕС и Грецию", - подчеркнул Дендиас.

Кипрская проблема

Греческий министр сообщил, что обсудил со своим коллегой из Нидерландов ситуацию на Кипре и греко-турецкие отношения. "Трехсторонняя встреча в Берлине (25 ноября с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи - прим. ТАСС), на которой была подтверждена приверженность решению [кипрской проблемы] на основе резолюций Совета Безопасности ООН, безусловно, была позитивным шагом. Мы с нетерпением ожидаем продолжения усилий генерального секретаря ООН", - сказал Дендиас.

"Конечно, роль Турции всегда очень важна. Я имею в виду незаконные действия в морских зонах Республики Кипр, которые были осуждены Европейским союзом, и ее более широкую позицию в отношении усилий по решению кипрской проблемы. Я также указал на общее поведение Турции, которая ведет себя как нарушитель [международного права] в районе Эгейского моря", - добавил глава МИД Греции.

Зона между Турцией и Ливией

Дендиас также сообщил, что во время его встречи в Нью-Йорке министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахер Сияла не отрицал наличие предложений со стороны Анкары создать исключительную экономическую зону между Турцией и Ливией. "Я должен сказать вам, что такие попытки совершено не отвечают географии, потому что они, безусловно, игнорируют то, в чем, я думаю, все могут убедиться, что между двумя странами находится [греческий] остров Крит, занимающий большое место на географической карте", - подчеркнул глава МИД Греции.

Теги
КипрТурцияГрецияНидерландыЛивияПроблема нелегальной миграции в Европе
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