В Греции заявили, что почти исчерпали ресурсы по защите ЕС от нелегальной миграции

АФИНЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Возможности Греции по защите внешних границ Европейского союза от нелегальной миграции почти исчерпаны, и все европейские партнеры должны взять на себя ответственность за решение общей миграционной проблемы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

"Сегодня мне была предоставлена возможность передать моему коллеге то, что [премьер-министр Греции] Кириакос Мицотакис подчеркивает всем нашим собеседникам, что, поскольку Греция исчерпывает все возможности для защиты внешних границ Европейского союза [от наплыва нелегальных мигрантов], то и наши партнеры - позвольте мне это подчеркнуть - все наши партнеры должны взять на себя ответственность, которая на них лежит. По этой причине Греция поддерживает пересмотр общеевропейской системы предоставления убежища в направлении солидарности и справедливого распределения ответственности", - сказал Дендиас.

По его словам, участники встречи обсудили возможности улучшения системы приема беженцев, не только со стороны Греции, но и всей Европы. "Мы обсудили, как мы можем действовать для более справедливого распределения бремени, но, помимо этого, как мы можем заставить турецкую сторону осознать свои обязанности", - сказал глава МИД. Он сообщил, что Греция и Нидерланды признают необходимость поддержать Турцию с тем, чтобы она справлялась с огромным потоком мигрантов. "Но мы также хотим видеть и ее соответствующую ответственность за выполнение соглашений и обращение с беженцами и мигрантами", - сказал глава греческого МИД.

"Признавая, что Турция несет бремя [содержания огромного числа беженцев и мигрантов на своей территории], Европейский союз оказывал в прошлом помощь для облегчения этого и готов продолжать вносить свой вклад, но также, с другой стороны, он ясно дает понять Турции, что она не может нарушать соглашения и не может использовать миграционные потоки как средство оказания давления на ЕС и Грецию", - подчеркнул Дендиас.

Кипрская проблема

Греческий министр сообщил, что обсудил со своим коллегой из Нидерландов ситуацию на Кипре и греко-турецкие отношения. "Трехсторонняя встреча в Берлине (25 ноября с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи - прим. ТАСС), на которой была подтверждена приверженность решению [кипрской проблемы] на основе резолюций Совета Безопасности ООН, безусловно, была позитивным шагом. Мы с нетерпением ожидаем продолжения усилий генерального секретаря ООН", - сказал Дендиас.

"Конечно, роль Турции всегда очень важна. Я имею в виду незаконные действия в морских зонах Республики Кипр, которые были осуждены Европейским союзом, и ее более широкую позицию в отношении усилий по решению кипрской проблемы. Я также указал на общее поведение Турции, которая ведет себя как нарушитель [международного права] в районе Эгейского моря", - добавил глава МИД Греции.

Зона между Турцией и Ливией

Дендиас также сообщил, что во время его встречи в Нью-Йорке министр иностранных дел Ливии Мухаммед Тахер Сияла не отрицал наличие предложений со стороны Анкары создать исключительную экономическую зону между Турцией и Ливией. "Я должен сказать вам, что такие попытки совершено не отвечают географии, потому что они, безусловно, игнорируют то, в чем, я думаю, все могут убедиться, что между двумя странами находится [греческий] остров Крит, занимающий большое место на географической карте", - подчеркнул глава МИД Греции.