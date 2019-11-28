{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Елизавета II может отречься от престола в пользу принца Чарльза

Издание The Sun сообщило, что это может произойти через 1,5 года

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II через 1,5 года может сложить с себя полномочия главы государства и передать их своему старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу. Об этом сообщила газета The Sun, предположившая, что 93-летний монарх может последовать примеру своего супруга, принца Филипа, который в возрасте 95 лет завершил исполнение общественных обязанностей в качестве члена королевской семьи.

Спецпроект на тему
24547 дней Елизаветы II во главе британской монархии Самому долгоправящему монарху в истории Великобритании исполняется 93 года

По данным издания, Елизавета II все больше времени проводит в своей загородной резиденции в Виндзоре и постепенно отходит от исполнения некоторых публичных обязанностей. Так, в 2018 году она поучаствовала в 283 официальных мероприятиях, что на 49 меньше по сравнению с 2016 годом. Чарльз же, пишет газета, напротив наращивает свою активность - в этом году он принял участие в 507 официальных мероприятиях. В июне 2020 года года наследный принц планирует посетить встречу глав правительств стран-членов Содружества наций, которая пройдет в Руанде.

В свете недавних скандальных событий с принцем Эндрю, герцогом Йоркским, Чарльз прервал государственный визит в Новую Зеландию и вернулся в Великобританию для обсуждения семейных дел. Этот скандал, пишет газета, предоставляет Чарльзу "прекрасную возможность" продемонстрировать свою готовность к тому, чтобы взять на себя обязанности монарха. "Заслуживающий доверия источник в Букенгемском дворце" рассказал The Sun, что "процесс передачи монарших полномочий Чарльзу уже начался".

20 ноября герцог Йоркский отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за его ставших достоянием общественности связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Заявление 59-летнего принца последовало через несколько дней после того, как он дал интервью вещательной корпорации Би-би-си, в котором рассказал о своей дружбе с Эпштейном. Тогда же принц опроверг утверждения о том, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, получавшей за это деньги от членов окружения американского финансиста. Принц подвергся резкой критике со стороны общественности после выхода программы в эфир. Его заподозрили в неискренности.

9 сентября 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне в истории Великобритании, составлявший 23 тыс. 226 дней, 16 часов и 23 минуты. С 2016 года после смерти короля Таиланда Пумипона Адульядета Елизавета II стала королевой, которая находилась на престоле дольше всех монархов мира. Глава азиатского королевства, скончавшийся в Бангкоке 13 октября 2016 года, правил 70 лет и 126 дней.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияЧарльз, принц Уэльский
Реклама на ТАСС
Меркель и Зеленский обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС