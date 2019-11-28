СМИ: Елизавета II может отречься от престола в пользу принца Чарльза

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II через 1,5 года может сложить с себя полномочия главы государства и передать их своему старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу. Об этом сообщила газета The Sun , предположившая, что 93-летний монарх может последовать примеру своего супруга, принца Филипа, который в возрасте 95 лет завершил исполнение общественных обязанностей в качестве члена королевской семьи.

По данным издания, Елизавета II все больше времени проводит в своей загородной резиденции в Виндзоре и постепенно отходит от исполнения некоторых публичных обязанностей. Так, в 2018 году она поучаствовала в 283 официальных мероприятиях, что на 49 меньше по сравнению с 2016 годом. Чарльз же, пишет газета, напротив наращивает свою активность - в этом году он принял участие в 507 официальных мероприятиях. В июне 2020 года года наследный принц планирует посетить встречу глав правительств стран-членов Содружества наций, которая пройдет в Руанде.

В свете недавних скандальных событий с принцем Эндрю, герцогом Йоркским, Чарльз прервал государственный визит в Новую Зеландию и вернулся в Великобританию для обсуждения семейных дел. Этот скандал, пишет газета, предоставляет Чарльзу "прекрасную возможность" продемонстрировать свою готовность к тому, чтобы взять на себя обязанности монарха. "Заслуживающий доверия источник в Букенгемском дворце" рассказал The Sun, что "процесс передачи монарших полномочий Чарльзу уже начался".

20 ноября герцог Йоркский отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за его ставших достоянием общественности связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Заявление 59-летнего принца последовало через несколько дней после того, как он дал интервью вещательной корпорации Би-би-си, в котором рассказал о своей дружбе с Эпштейном. Тогда же принц опроверг утверждения о том, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, получавшей за это деньги от членов окружения американского финансиста. Принц подвергся резкой критике со стороны общественности после выхода программы в эфир. Его заподозрили в неискренности.

9 сентября 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне в истории Великобритании, составлявший 23 тыс. 226 дней, 16 часов и 23 минуты. С 2016 года после смерти короля Таиланда Пумипона Адульядета Елизавета II стала королевой, которая находилась на престоле дольше всех монархов мира. Глава азиатского королевства, скончавшийся в Бангкоке 13 октября 2016 года, правил 70 лет и 126 дней.