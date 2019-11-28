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Глава МИД Турции обвинил Макрона в намерении создать "террористическое государство"

Мевлют Чавушоглу, комментируя высказывания президента Франции о турецкой операции в Сирии "Источник мира", заявил, что французский лидер "не понимает, что говорит"

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Анкара не воспринимает слова президента Франции Эмманюэля Макрона относительно турецкой операции "Источник мира" в Сирии.

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"Слова Макрона ничего не значат, он покровитель террористов. Как уже говорила [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, Турция является страной НАТО. Макрон должен придерживаться позиции своих союзников", - приводит слова министра телеканал Эн-ти-ви.

По словам Чавушоглу, Турция новой трансграничной операцией помешала планам Франции создать террористическое государство в Сирии. "Макрон хотел создать террористическое государство, и он расстроен из-за проведения операции "Источник мира", и теперь не понимает, что говорит", - цитирует главу внешнеполитического ведомства телеканал CNN Turk.

Отношения между Анкарой и Парижем обострились из-за того, что французская сторона поддерживает сирийские курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС), которые Турция считает ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ранее в четверг президент Макрон сообщил, что Турция не может "заявлять о приверженности союзу, требовать солидарности, а, с другой стороны, ставить союзников перед совершившимся фактом военной интервенции (на севере Сирии - прим. ТАСС), которая подвергает опасности операцию союзников против террористов".

Теги
ТурцияФранцияМакрон, ЭмманюэльЧавушоглу, Мевлют
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