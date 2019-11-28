Главы генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел в четверг переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Об этом говорится в распространенном турецкой стороной заявлении.

"Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно развития событий в Сирии", - отмечается в сообщении.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.