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Заседание Рижской думы по вопросу о доверии мэру не состоялось

Это произошло из-за отсутствия кворума

РИГА, 28 ноября. /ТАСС/. Рижская дума в четверг не смогла провести внеочередное заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос о доверии мэру города Олега Бурова (партия "Честь служить Риге"), по причине отсутствия кворума. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью Рижской думы Угис Видаускис.

По его словам, для участия в заседании зарегистрировались лишь 10 из 60 депутатов городского парламента. По закону Рижская дума должна быть распущена, если на трех ее заседаниях подряд не будет кворума, для которого необходим 31 депутат.

"[Партия] "Честь служить Риге" (ЧСР) неадекватно оценивает свое влияние, и это приводит к падению второго русского мэра [в столице Латвии]", - прокомментировал корреспонденту ТАСС итоги заседания председатель партии "Согласие" Янис Урбанович.

Накануне мэр Риги Олег Буров сообщил агентству ЛЕТА, что в четверг в парламенте пройдет голосование о выражении доверия градоначальнику. По его словам, переговоры о создании новой правящей коалиции ведутся с блоком депутатов "Риге" и независимым депутатом Байбой Брокой. В случае успеха переговоров коалиция могла бы насчитывать 32 депутата 60-местного парламента.

На прошлой неделе мэр Риги заявил, что надеется сформировать новую коалицию в городской думе, в противном случае обещает подать в отставку. Прошлая коалиция, в которую входили партии "Согласие", "Честь служить Риге" и фракция независимых депутатов прекратила свое существование после того, как Рижская дума большинством голосов приняла решение об отставке Вадима Баранника с поста вице-мэра латвийской столицы. Отставку Баранника поддержали все присутствовавшие депутаты социал-демократической партии "Согласие", партии "Честь служить Риге", а также оппозиционных партий.

Теги
Латвия
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