Члены ОЗХО приняли бюджет на 2020 год

ГААГА, 28 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили в четверг большинством голосов бюджет организации на 2020 год, не учитывая возражения РФ, Китая и ряда других государств.

Вопрос бюджета был вынесен на обсуждение проходящей в Гааге 24-й Конференции государств-участников (КГУ) в среду, однако принятие решения было отложено на 24 часа из-за отсутствия консенсуса.

"Я провел консультации с делегатами по проекту бюджета в попытках облегчить достижение консенсуса, - заявил председатель КГУ, постпред Болгарии Красимир Костов. - Выслушав всех, я, к сожалению, должен сделать вывод о том, что консенсус не может быть достигнут". С учетом этого он объявил о проведении голосования. За принятие документа проголосовали 106 делегаций, против - 19 делегаций. Для принятия бюджета была необходима поддержка двух третьих присутствующих и голосующих делегаций. Еще 17 делегаций отказались от участия в голосовании, и 11 отсутствовали в зале на момент его проведения.

Как заявил днем ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, российскую сторону, в частности, не устраивает то, что в бюджет одновременно закладываются расходы на конвенционную и неконвенционную деятельность организации. Под последней в первую очередь подразумевается деятельность группы по расследованию и идентификации, имеющей право устанавливать ответственных за применение химического оружия. По мнению РФ, решение о наделении ОЗХО обвинительными функциями, которое было принято в 2018 году, нелегитимно и является прямым посягательством на исключительные прерогативы Совбеза ООН. Соответственно, российская сторона добивается того, чтобы бюджетные средства расходовались лишь на конвенционную деятельность и не направлялись на функционирование обвинительного механизма.

Кроме того, РФ выступает против направления неизрасходованных в предыдущий год средств на деятельность организации. По словам Шульгина, неизрасходованные остатки, в соответствии с финансовыми правилами организации, должны возвращаться государствам.

Аналогичные озабоченности высказывали и другие страны. Против принятия документа, помимо РФ, выступили Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Сирия, Судан, Таджикистан и Узбекистан. Однако их голосов оказалось недостаточно для того, чтобы внести корректировки в документ.

Право ответа

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при организации Игорь Вишневецкий отметил, что Россия оставляет за собой право выразить негативное отношение к сложившейся ситуации

"Мы выражаем глубокое сожаление в связи с вновь проявившемся расколом в рядах нашей организации, причем по такому ключевому вопросу, как ее бюджет и программная деятельность, - подчеркнул Вишневецкий. - Мы в очередной раз столкнулись с нежеланием учитывать мнение России и ряда других крупных плательщиков в бюджет".

"Отвергнуто также наше предложение продолжить консультации по бюджетным вопросам и попытаться все-таки выйти на консенсус, - обратил внимание он. - Мы считаем абсолютно ненормальным, когда решения, выгодные лишь определенным государствам-участникам, навязываются остальным членам нашей организации. Мы работаем в рамках многостороннего международного договора. И здесь ключевым словом является договор, что означает умение договариваться. К сожалению, такой готовности к договороспособности мы не видим. В связи с тем, что наше мнение было проигнорировано, мы оставляем за собой право сделать соответствующие выводы и должным образом выразить наше негативное отношение к сложившейся ситуации".