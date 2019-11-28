{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Чехии назвал "власовцев" предателями родины

Милош Земан также критически отозвался о старосте Прага-Ржепорые Павле Новотном, который выступил с инициативой установки памятника "власовцам"

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. "Власовцы", которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, что нельзя забывать. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг по телеканалу Barrandov.

"Власовцы" долгие годы были предателями своей родины. Думаю, что об их предательстве нельзя забывать", - подчеркнул чешский лидер.

Оказанием помощи антигитлеровскому Пражскому восстанию (5-8 мая 1945 года) "власовцы" пытались искупить совершенные ими преступления. "Встает вопрос, могут ли они искупить свою вину продолжавшимися всего несколько дней [помощь восставшим пражанам] действиями позитивного типа, и можно ли в связи с этим забыть, то что они предали родину? Думаю, забывать нельзя", - сказал Земан.

Президент критически отозвался о старосте Прага-Ржепорые Павле Новотном, который выступил с инициативой установки памятника "власовцам". Его человеческие и профессиональные качества не соответствуют должности, которую он занимает.

"В один прекрасный день это поймут жители Прага-Ржепорые и уже не изберут его своим старостой", - сказал Земан.

Предложение об установке памятника вынесено на обсуждение муниципального совета Прага-Ржепорые, заседание которого запланировано на 16 декабря 2019 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия расценивает отсутствие реакции властей Чехии на планы муниципальных властей Праги установить памятник "власовцам" как очевидное попустительство преступному переписыванию истории.

Теги
Земан, МилошЧехия
Реклама на ТАСС
Министр обороны Британии утверждает, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО
Бен Уоллес отметил, что РФ "шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует решимость" альянса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС