Президент Чехии назвал "власовцев" предателями родины

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. "Власовцы", которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, что нельзя забывать. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг по телеканалу Barrandov.

"Власовцы" долгие годы были предателями своей родины. Думаю, что об их предательстве нельзя забывать", - подчеркнул чешский лидер.

Оказанием помощи антигитлеровскому Пражскому восстанию (5-8 мая 1945 года) "власовцы" пытались искупить совершенные ими преступления. "Встает вопрос, могут ли они искупить свою вину продолжавшимися всего несколько дней [помощь восставшим пражанам] действиями позитивного типа, и можно ли в связи с этим забыть, то что они предали родину? Думаю, забывать нельзя", - сказал Земан.

Президент критически отозвался о старосте Прага-Ржепорые Павле Новотном, который выступил с инициативой установки памятника "власовцам". Его человеческие и профессиональные качества не соответствуют должности, которую он занимает.

"В один прекрасный день это поймут жители Прага-Ржепорые и уже не изберут его своим старостой", - сказал Земан.

Предложение об установке памятника вынесено на обсуждение муниципального совета Прага-Ржепорые, заседание которого запланировано на 16 декабря 2019 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия расценивает отсутствие реакции властей Чехии на планы муниципальных властей Праги установить памятник "власовцам" как очевидное попустительство преступному переписыванию истории.