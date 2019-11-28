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Будущий глава Евросовета считает, что новая холодная война может начаться между США и КНР

Европа при этом может понести сопутствующие потери, не исключил Шарль Мишель

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Будущий председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель считает, что может начаться новая холодная война, в которой противостоять друг другу будут США и Китай. Об этом он заявил в опубликованном в четверг вечером интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"Я вижу опасность того, что в долгосрочной перспективе может начаться новая холодная война - между США и Китаем", - полагает Мишель. По его мнению, "Европа при этом может понести сопутствующие потери".

В этой связи будущий председатель Европейского совета призвал ясно определиться с тем, каковы приоритеты ЕС - "в отношениях с Китаем, с США, Африкой и Великобританией". "Важно, чтобы Европейский совет не только реагировал на события, будь то референдум по Brexit, твит американского президента или действия Турции. Мы должны разработать нашу собственную политическую программу действий", - заявил он.

Мишель сообщил, что в следующем году предложит главам государств и правительств стран Евросоюза провести "стратегические дебаты о внешней политике ЕС", что будет включать в себя и вопросы обороны.

Бывший премьер-министр Бельгии приступит к исполнению полномочий председателя Евросовета 1 декабря. На этом посту он сменит Дональда Туска.

Теги
БельгияСШАТурцияВеликобританияКитайТуск, ДональдМишель, Шарль
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