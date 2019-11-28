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В Праге заявили, что инцидент с чешской бизнес-миссией в РФ не был политически мотивирован

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек отметил, что речь шла только о технической проблеме

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Отказ российских авиационных властей в полете по маршруту Москва - Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии республики во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не был политически мотивирован, проблема носила чисто технический характер. Об этом в четверг вечером заявил журналистам министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

"От российской стороны мы [МИД] получили информацию, что это был чисто административный вопрос, - отметил он. - Верю, что речь шла только о технической проблеме. Не воспринимаю, что произошедшее связано с политикой".

Пражское сетевое издание Е15 сообщило ранее в четверг о решении Томана досрочно прервать рассчитанную на пять дней работу возглавляемой им бизнес-миссии в РФ. После почти десятичасового безрезультатного ожидания на получение разрешения российских авиационных властей на вылет чешского спецборта из Москвы в Казань, где у Томана были запланированы переговоры с представителями руководства Татарстана, глава Минсельхоза распорядился о возвращении делегации в Прагу.

Комментируя эту ситуацию, председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев сообщил ТАСС, что форум при участии Томана и представителей руководства региона отменился из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы. "Поэтому [произошла] техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была", - отметил он. При этом Агеев уточнил, что встреча посла Чехии Витезслава Пивоньки и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялась.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичЧехияРоссия
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