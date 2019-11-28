Глава Минобороны Британии заявил об угрозе России для НАТО

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выступил в четверг с утверждением, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО, а единственный способ противостоять ей - усиливать международное сотрудничество.

"Есть реальная угроза со стороны России, например для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны", - высказал мнение министр во время предвыборных дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies).

"Есть угроза, а единственный способ устранить эту угрозу - через международное сотрудничество, НАТО, Five Eyes (FVEY, взаимодействие спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и США - прим. ТАСС), там, где это подходит - вместе с ЕС, где это подходит - ситуативно, мы должны вместе взять это под контроль, дать решительный отпор России", - сказал Уоллес.

В посольстве РФ в Великобритании уже неоднократно отмечали, что британские политики и военные пугают население страны угрозами, якобы исходящими со стороны России, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета страны.