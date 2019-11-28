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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские военные сбили турецкий беспилотник в провинции Хасеке

По данным агентства SANA, аппарат совершал разведывательный полет

ТАСС, 29 ноября. Военнослужащие сирийской армии сбили в четверг беспилотный летательный аппарат турецких ВВС в окрестностях Камышлы на севере провинции Хасеке. Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, беспилотник, который совершал разведывательный полет, упал возле селения Хаму и попал в руки сирийских солдат.

Ранее правительственные силы отразили у приграничного города Телль-Тамер атаки боевиков сирийской вооруженной оппозиции, которые вторглись на север страны вместе с турецкими войсками. Сирийская артиллерия нанесла удары по противнику. В результате, по сведениям SANA, боевики понесли потери в живой силе и технике.

В четверг подразделения сирийской армии в рамках операции по защите мирного населения от бандформирований вошли в поселки Эль-Кузлия, Умм-эль-Хейр и Телль-Лабан, расположенные в радиусе 10-12 км к западу от Телль-Тамера. За помощью к сирийскому командованию обратились местные жители, страдающие от мародерства членов вооруженных группировок. По свидетельству САНА, боевики грабят дома мирных граждан, захватывают домашний скот и запасы пшеницы, уводят в заложники молодых людей.

Как указывает агентство, размещение сирийских войск в окрестностях Телль-Тамера преследует цель обеспечить безопасность движения транспорта по шоссе между провинциальными центрами Хасеке и Алеппо.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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