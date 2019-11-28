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Политический кризис в Боливии

Власти Боливии отменили указ, освбождающий военных от ответственности за применение силы

Этот указ был принят в середине ноября

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Временный президент Боливии Жанин Аньес в четверг отменила указ, который предусматривал освобождение от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков.

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"Я только что отменила президентский указ №4078, потому что благодаря тому, что все стороны осознали важность этого, мы смогли успокоить ситуацию в стране", - написала она в Twitter.

"Мы рады, что боливийцы решили дальше продолжить работать над строительством Боливии, которая будет жить в демократии и мире", - добавила она.

В указе, который был принят в середине ноября, говорилось, "служащие ВС, которые участвуют в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, когда во время исполнения своих конституционных обязанностей действуют в целях защиты или из необходимости". Правозащитные организации раскритиковали документ, заявив, что он не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления протестов. С начала политического кризиса в Боливии погибли более 20 человек.

Теги
БоливияПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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