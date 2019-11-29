МИД Канады призвал все стороны в Ираке прекратить насилие и начать диалог

ОТТАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Канада осуждает продолжающиеся беспорядки в Ираке и призывает все стороны воздержаться от насилия. Об этом в четверг говорится в заявлении канадского МИД.

"Канада решительно осуждает эскалацию насилия в Ираке, которая привела к гибели сотен протестующих и тысячам раненых. Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия", - заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что народ Ирака имеет право на свободу выражения мнений, и призвали стороны начать диалог "ради продвижения политических и экономических реформ, которые обеспечат лучшее будущее для всех иракцев".

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно демонстрации сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время беспорядков погибли свыше 350 человек, еще более 15 тыс. пострадали.