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Военный переворот в Судане

Reuters: в Судане распустили партию свергнутого президента аль-Башира

Премьер Судана Абдалла Хамдук отметил, что это не является актом мести по отношению к бывшему руководству страны

ТАСС, 29 ноября. Переходное правительство Судана одобрило в пятницу закон о роспуске бывшей правящей партии страны "Национальный конгресс" (НК) и отменило закон, жестко регулировавший права женщин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Судана.

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По словам министра юстиции переходного правительства Насредина Абдельбари, закон о "демонтаже" режима Омара аль-Башира также позволяет осуществить конфискацию имущества основанной им партии. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук отметил в сообщении на своей странице в Twitter, что закон не является актом мести по отношению к бывшему руководству страны и имеет своей целью восстановление достоинства суданского народа. Объединение профсоюзов страны Суданская профессиональная ассоциация (СПА), координировавшее протесты в апреле этого года, выпустило заявление, в котором назвало роспуск НК "важным шагом на пути к созданию демократического государства".

Новые суданские власти также отменили введенный аль-Баширом закон об общественном порядке, жестко регламентировавший поведение и одежду женщин по нормам исламского права. Нарушение закона каралось телесными наказаниями.

Отмечается, что данные изменения были одними из главных требований, которые выдвигались в ходе апрельских протестов.

11 апреля в Судане на волне многомесячных народных выступлений произошел военный переворот. Аль-Башир был свергнут, а власть взял в свои руки Военный совет. В сентябре в стране появилось переходное правительство из кандидатов от оппозиции, а также Суверенный совет с участием военных и гражданских сил, которым предстоит в течение трех лет осуществить ряд коренных политических и экономических преобразований. Экс-президент находится в настоящее время под следствием, он обвиняется в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.

Теги
Башир, Омар, аль-СуданВоенный переворот в СуданеХамдук, Абдалла
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