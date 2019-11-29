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Умер бывший премьер Японии Накасонэ

Ему был 101 год
Ясухиро Накасонэ AP Photo/Shuji Kajiyama, File
Описание
Ясухиро Накасонэ
© AP Photo/Shuji Kajiyama, File

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

Накасонэ возглавлял японское правительство с 1982 по 1987 год. Он также был депутатом ключевой нижней палаты парламента Японии на протяжении более 50 лет.

Его сын Хирофуми Накасонэ также является членом парламента от правящей Либерально-демократической партии, за годы политической карьеры он занимал посты министра образования и министра иностранных дел Японии.

Ясухиро Накасонэ родился 27 мая 1918 года в небольшом городке Такасаки (префектура Гумма). Он возглавлял список долгожителей среди действующих или бывших глав государств. Теперь этот неофициальный титул перешел к бывшему премьер-министру Республики Корея 100-летнему Хён Сын Джону, занимавшему премьерский пост с 1992 по 1993 год.

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Япония
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