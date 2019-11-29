{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В Бундестаге увидели предпосылки для разрядки конфликта на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский "намного больше готов к серьезным шагам для решения конфликта", чем его предшественник, считает председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Предпосылки для разрядки конфликта на востоке Украины созданы, реализация так называемой формулы Штайнмайера может привести к сокращению санкционного давления на Россию. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике, депутат от Левой партии Клаус Эрнст.

По его оценке, президент Украины Владимир Зеленский "намного больше готов к серьезным шагам для решения конфликта", чем его предшественник. Эрнст сказал, что обмен пленными и разведение сил в Донбассе - "хорошие предпосылки для дальнейшей разрядки".

"Если Украина согласует "формулу Штайнмайера" и если в Луганске и Донецке пройдут свободные местные выборы по стандартам ОБСЕ, то это стало бы большим шагом вперед. Это могло бы повлечь сокращение антироссийских санкций", - сказал Эрнст.

Теги
УкраинаГерманияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Представители МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили новые ракетные пуски КНДР
Ранее Пхеньян провел испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС