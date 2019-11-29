В Бундестаге увидели предпосылки для разрядки конфликта на востоке Украины

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Предпосылки для разрядки конфликта на востоке Украины созданы, реализация так называемой формулы Штайнмайера может привести к сокращению санкционного давления на Россию. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике, депутат от Левой партии Клаус Эрнст.

По его оценке, президент Украины Владимир Зеленский "намного больше готов к серьезным шагам для решения конфликта", чем его предшественник. Эрнст сказал, что обмен пленными и разведение сил в Донбассе - "хорошие предпосылки для дальнейшей разрядки".

"Если Украина согласует "формулу Штайнмайера" и если в Луганске и Донецке пройдут свободные местные выборы по стандартам ОБСЕ, то это стало бы большим шагом вперед. Это могло бы повлечь сокращение антироссийских санкций", - сказал Эрнст.