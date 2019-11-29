Попавший в больницу лидер южнокорейской оппозиции объявил о прекращении голодовки

СЕУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель крупнейшей в Республике Корея оппозиционной Корейской партии свободы (КПС) Хван Гё Ан объявил о прекращении голодовки после того, как потерял сознание и попал в больницу. Как сообщает в пятницу агентство Yonhap, об этом заявил пресс-секретарь политического объединения Юн Хи Гён.

"Хван Гё Ан прекратил голодовку по рекомендации врачей и просьбам родственников и однопартийцев, которые обеспокоены состоянием его здоровья. Он начал принимать пищу и постепенно идет на поправку", - отметил Юн Хи Гён.

Хван Гё Ан начал голодовку 20 ноября, проводя ее в палатке, установленной на площади перед Голубым домом - администрацией президента Южной Кореи. Хван Гё Ан критиковал решение главы государства не продлевать действие соглашения о конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией, призывал к сворачиванию реформы избирательной системы и отмене создания специального органа для расследования коррупционных преступлений среди высокопоставленных чиновников. Политик заявлял, что "готов бороться до самой смерти", чтобы предотвратить национальный кризис.

Оппозиционер не принимал пищу на протяжении недели, 27 ноября он потерял сознание и был доставлен в больницу.

Хван Гё Ан известен яркими политическими акциями. В сентябре он публично обрил голову в знак протеста против назначения министром юстиции страны Чо Гука, который затем был вынужден уйти в отставку.

В конце апреля 2019 года парламент Южной Кореи принял на рассмотрение по ускоренной процедуре два законопроекта: о создании нового органа по расследованию коррупционных преступлений, а также об изменении схемы распределения депутатских мандатов в Национальном собрании (парламенте). Их поддержали правящая Демократическая партия "Тобуро" и три оппозиционных партии. Против выступила лишь КПС, депутаты которой предприняли попытку заблокировать вход в зал заседаний для других парламентариев и тем самым саботировать голосование.