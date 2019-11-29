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Акции протеста в Гонконге

Полиция Гонконга свернула поисковую операцию в вузе, не обнаружив там протестующих

Сотрудники полиции, пожарные и саперы нашли и нейтрализовали взрывчатые вещества

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 ноября. /ТАСС/. Гонконгская полиция в пятницу объявила о прекращении поисковой операции на территории Политехнического института, где почти две недели назад были блокированы сотни демонстрантов, участвовавших в массовых беспорядках. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

По ее данным, за последние сутки в ходе прочесывания кампуса сотрудники полиции, пожарные и саперы нашли и нейтрализовали большое количество взрывчатых веществ, оставленных протестующими. Самих активистов в вузе больше не осталось.

Как отметил заместитель комиссара полиции Чоу Янмин, в кампусе было обнаружено более 4 тыс. бутылок с зажигательной смесью, а также другие запасы взрывоопасных химикатов. Для поисковой операции был сформирован отряд из нескольких сотен офицеров полиции, пожарных, взрывотехников, врачей, психологов и представителей института.

17 ноября у Политеха возникли ожесточенные столкновения между полицией и сотнями активистов студенческого протестного движения. В ход шли бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, самодельные катапульты и спортивные луки. Стражи порядка отвечали водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. В результате студенты забаррикадировались на территории кампуса.

Полиция оцепила прилегающие к вузу улицы, но воздерживалась от штурма, вынуждая участников беспорядков самих выйти и сдаться. В общей сложности территорию университета больше недели назад покинули свыше 1,1 тыс. протестующих из числа молодежи. За исключением несовершеннолетних, все они были задержаны. В настоящее время полиция снимает оцепление вуза.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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