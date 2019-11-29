Суд продлил арест экс-главы аппарата президента Киргизии до 9 февраля 2020 года

БИШКЕК, 29 ноября. /ТАСС/. Суд Первомайского района столицы Киргизии принял решение продлить арест бывшего главы аппарата президента страны Фарида Ниязова до 9 февраля следующего года. Сообщение об этом опубликовала в пятницу на своей странице в Facebook официальный представитель Социал-демократической партии Киргизстана Кундуз Жолдубаева.

"29 ноября Первомайский районный суд продлил срок пребывания экс-руководителя аппарата президента Ниязова в СИЗО №1 до 9 февраля 2020 года", - проинформировала представитель партии, в рядах которой состоит и бывший руководитель президентского аппарата.

В августе нынешнего года Ниязову было вручено уведомление о подозрении в причастности к организации массовых беспорядков, убийству и захвату заложников 7-8 августа в селе Кой-Таш Чуйской области Киргизии. В эти дни там происходили столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, который в итоге также был задержан.