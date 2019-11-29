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Букингемский дворец разместил вакансию управляющего монаршими путешествиями

Информация о поисках менеджера появилась после того, как СМИ раскритиковали королевскую семью за расточительность и загрязнение окружающей среды во время поездок

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Британская монаршая семья намерена впредь внимательнее относиться к вопросам экологии при планировании поездок и сократить траты на путешествия. В связи с этим Букингемский дворец разместил на своем сайте вакансию управляющего монаршими путешествиями, новый придворный должен будет консультировать семью по вопросам их поездок, учитывая при этом экологические и финансовые факторы.

В описании вакансии говорится, что в обязанности управляющего будет входить организация всех авиаперелетов, контроль за полетами королевского вертолета, а также координация передвижения железнодорожного транспорта, в том числе королевского поезда. Менеджер должен будет следить за тем, чтобы все поездки были эффективными с точки зрения затрат и "соответствовали соображениям безопасности и охраны окружающей среды". Во дворце заявили, что позиция предполагает работу 37,5 часов в неделю. При этом зарплата помощника по королевским поездкам озвучена не была.

Информация о вакансии появилась после того, как члены королевской семьи несколько раз становились объектом критики за расточительность и загрязнение окружающей среды. Так, принца Гарри и его супругу Меган Маркл раскритиковали в августе за полет в Испанию на частном самолете. Природозащитники тогда обратили внимание на объем выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, который в разы выше у бизнес-джета (из расчета на одного пассажира), чем у такого среднемагистрального пассажирского самолета, как Airbus A319. Во второй раз СМИ уделили внимание путешествию герцогини Сассекской, которая отправилась в США, чтобы встретиться со своими подругами - теннисисткой Сереной Уильямс и супругой американского актера Джорджа Клуни Амаль. По данным прессы, расходы на поездку Меган превысили в общей сложности $500 тыс.

Теги
СШАИспанияВеликобританияГарри, герцог СассекскийКлуни, ДжорджМеган, герцогиня Сассекская
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