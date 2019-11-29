Экс-президента Мальдив приговорили к пяти годам тюрьмы за отмывание денег

ТАСС, 29 ноября. Суд Мальдивской Республики признал бывшего президента страны Абдулу Ямина виновным в отмывании денег, приговорив его к пяти годам тюрьмы и штрафу в $5 млн. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

Суд, в частности, инкриминировал Ямину присвоение $1 млн из государственных средств, полученных за счет сдачи земли в аренду частным компаниям под строительство гостиниц.

Генеральная прокуратура Мальдив в ходе суда настаивала на ужесточении приговора за попытки препятствовать следствию и дачу ложных показаний. Ямин не признал себя виновным и отрицал выдвинутые против него обвинения.