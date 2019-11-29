{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-президента Мальдив приговорили к пяти годам тюрьмы за отмывание денег

Абдулу Ямина признали виновным в присвоении $1 млн

ТАСС, 29 ноября. Суд Мальдивской Республики признал бывшего президента страны Абдулу Ямина виновным в отмывании денег, приговорив его к пяти годам тюрьмы и штрафу в $5 млн. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

Суд, в частности, инкриминировал Ямину присвоение $1 млн из государственных средств, полученных за счет сдачи земли в аренду частным компаниям под строительство гостиниц.

Генеральная прокуратура Мальдив в ходе суда настаивала на ужесточении приговора за попытки препятствовать следствию и дачу ложных показаний. Ямин не признал себя виновным и отрицал выдвинутые против него обвинения.

Теги
Мальдивы
Реклама на ТАСС
Йеменские мятежники утверждают, что сбили вертолет Саудовской Аравии
Оба пилота погибли, сообщил представитель хуситов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС