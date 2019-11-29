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Патрушев с 1 по 4 декабря посетит Китай

Секретарь Совета безопасности РФ примет участие в 15-м раунде переговоров по вопросам стратегической безопасности

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с 1 по 4 декабря посетит с визитом Китай с целью обсуждения двусторонних стратегических мер в сфере безопасности. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Патрушев примет участие в 15-м раунде переговоров по вопросам стратегической безопасности, а также в шестом заседании китайско-российского механизма по вопросам правоохранительной сферы и безопасности", - сообщил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, визит состоится по приглашению члена политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и члена политбюро ЦК КПК, секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКитай
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