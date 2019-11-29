В Париже опровергли сообщения о причастности террористов к авиакатастрофе в Мали

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Два вертолета французских вооруженных сил, в результате столкновения которых в Мали погибли 13 военнослужащих, не подвергались нападению со стороны террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в пятницу начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр.

"Это абсолютно не так, - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об ответственности террористов за этот инцидент. - Вертолеты, участвовавшие в операции "Бархан", не подвергались нападению боевиков ИГ перед столкновением. <...> И летательный аппарат не отступал под огнем с их стороны".

Вместе с тем, Лекуантр подтвердил, что обе машины принимали участие в боевой операции против террористов на юге страны. Он также отметил, что для установления точных причин катастрофы необходимо дождаться расшифровки бортовых самописцев.

В четверг агентство France Presse со ссылкой на информационные ресурсы ИГ сообщило, что террористы взяли на себя ответственность за нападение на колонну французских военных. Кроме того, они утверждали, что именно их действия привели к падению вертолетов, прибывших в качестве подкрепления.