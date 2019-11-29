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Экс-мэра Тбилиси задержали на митинге оппозиции

Протестующие устроили потасовку

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали в административном порядке экс-мэра Тбилиси Гиги Улугаву, участвовавшего в митинге за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Кадры ареста в пятницу в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания Imedi.

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Полицейские арестовали Угулаву у здания Национальное библиотеки, которое расположено неподалеку от парламента. У законодательного органа митингующие собрались с утра, однако позже переместились к библиотеке, где вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани принимает участие в мероприятии. Митингующие устроили потасовку, в ходе которой и был задержан Угулава.

Также задержаны еще несколько оппозиционеров, депутат Георгий Канделаки от партии "Европейская Грузия - движение за свободу" и Лаша Чхартишвили от "Лейбористской партии Грузии".

МВД пока официальных заявлений не делало. На данный момент всех задержанных перевозят в отделение полиции.

Теги
ГрузияПолитическая ситуация в Грузии
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Полиция отпустила экс-мэра Тбилиси Угулаву, задержанного на митинге в Тбилиси
Полицейские арестовали Угулаву, Канделаки и еще трех активистов у здания Национальное библиотеки
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