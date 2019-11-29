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В Ванкувере запретили использование одноразового пластика

Новые правила вступят в силу с 22 апреля 2020 года

ОТТАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Ванкувера (канадская провинция Британская Колумбия) одобрили введение запрета на использование одноразовых предметов из пластика. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Согласно новым правилам, с 22 апреля 2020 года в Ванкувере будут запрещены одноразовые пластиковые трубочки, а с 1 января 2021 года - и пластиковые пакеты в магазинах. Предполагается, что после запрета пластиковых пакетов покупателям в магазинах будут предлагать бумажные по цене 15 центов за штуку. В настоящее время цена полиэтиленовых пакетов составляет 5-10 центов.

На сегодняшний день запреты на одноразовые пластиковые пакеты введены в канадских провинциях Остров принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также действует в ряде муниципалитетов провинций Альберта, Квебек и Манитоба и во втором по численности городе Канады Монреале (провинция Квебек). Власти Новой Шотландии, Манитобы и Онтарио сейчас обсуждают возможность отказа от одноразового пластика на всей своей территории.

В июне этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что использование определенных одноразовых предметов из пластика будет запрещено в стране с 2021 года. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с канадскими производителями пластиковой продукции, после чего будет объявлен список запрещенных к использованию в Канаде предметов. Кроме того, будут разработаны законы, позволяющие привлекать к ответственности производителей, не занимающихся утилизацией пластиковых отходов.

В настоящее время в Канаде перерабатывается лишь около 10% всех пластиковых отходов.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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