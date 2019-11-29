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Reuters: талибы подтвердили готовность возобновить мирные переговоры с США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном

ТАСС, 29 ноября. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) подтвердило готовность начать мирные переговоры с США, о чем ранее во время визита в Афганистан проинформировал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщил в пятницу агентству Reuters официальный представитель радикальной организации Забиулла Муджахид.

"Наша позиция неизменна. Если мирные переговоры начнутся, то они возобновятся с той стадии, на которой они остановились", - сказал он.

По данным агентства, талибы проводят встречи с представителями США в столице Катара Дохе с прошлых выходных. Ожидается, что формальные переговоры скоро будут возобновлены.

Трамп заявил в четверг в Афганистане, что "Талибан" хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном. Он также отметил, что США сокращают численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих.

Осенью 2018 года американцы фактически начали сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало, его лишь оповещали о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану в сентябре подтвердил факт достижения принципиальной договоренности с талибами о мире. Однако затем Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами движения в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров с талибами.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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