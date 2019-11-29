В Пекине подтвердили готовящийся запрет на въезд членов Конгресса США в Китай

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Ряд членов американского Конгресса, имеющих отношение к закону о демократии и правах человека в Гонконге, считаются в Китае персонами нон грата и им будет запрещен въезд в страну. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайское правительство, несомненно, имеет право принять решение о том, можно ли им пересечь границу КНР, - сообщил он на регулярном брифинге. - Разумеется, все эти персоны нон грата не смогут посетить Китай".

Как написал в четверг в Twitter главный редактор китайского государственного издания "Хуаньцю шибао" Ху Сицзинь, власти КНР могут запретить въезд на территорию страны членам Конгресса США, которые являются авторами принятого ранее закона о демократии и правах человека в Гонконге.